Европейские индексы выросли - 01-08-17
МОСКВА, 2 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.10% и составил 12251.29 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.65% и составил 5127.03 пункта, британский FTSE вырос на 0.70% и составил 7423.66 пункта, российский MICEX вырос на 1.07% и составил 1940.14 пункта, а RTSI вырос на 0.11% и составил 1012.64 пункта.
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Предстоящие новости:26.06.2017
- 09:08 Европейские индексы выросли - 01-08-17
- 09:05 Американские индексы выросли - 01-08-17
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