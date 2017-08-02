Европейские индексы выросли - 01-08-17

МОСКВА, 2 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.10% и составил 12251.29 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.65% и составил 5127.03 пункта, британский FTSE вырос на 0.70% и составил 7423.66 пункта, российский MICEX вырос на 1.07% и составил 1940.14 пункта, а RTSI вырос на 0.11% и составил 1012.64 пункта.