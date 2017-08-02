Цены на цветные металлы - 01-08-17

ЛОНДОН, 2 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 1 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.73% и составила 1910.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.74% и составила 6336.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.34% и составила 2325.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.73% и составила 10205.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.59% и составила 20480.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.07% и составила 2780.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 56500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.