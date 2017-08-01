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Полиция разыскивает Тельмана Калашяна, подозреваемого в убийстве в селе Шамирам


В  результате  оперативно-розыскных и следственных мероприятий идентифицирована личность подозреваемого в  убийстве  в  селе Шамирам.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, подозреваемый – житель села Мясникян (Армавирская область) Тельман Калашян (1967 г/р).

Предпринимаются  меры для  его поимки.

Назначен ряд экспертиз.

Проводится следствие. 

 Предполагаемый  преступник, руководствуясь чувством личной  неприязни, проник в здание открыл стрельбу по находящимся там людям, затем скрылся с места преступления. В результате стрельбы на кладбище в селе Шамирам пострадало 10 человек: 3 умерли на месте, один умер в больнице, 6 человек были ранены и с ранами разной  степени тяжести  госпитализированы.



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