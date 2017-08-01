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На молодежном первенстве мира Карен Чубарян завоевал серебро


В Тампере (Финляндия) проходит молодежное первенство  мира по вольной  борьбе.  Представитель Армении Карен Чубарян (50 кг) завоевал серебряную медаль.

Как  передает Арменпресс, противником Карена Чубаряна в  финале  был азербайджанец Шаин Мухтаров.  

В начале  поединка наш спортсмен проигрывал со счетом 1:4, однако использовав удачные трюки,  довел счет до 5:6.

Его трюк арбитры детально обсудили на видеоповторе, но не засчитали его и передали очко азербайджанцу.  В  итоге  - 7:5 в  пользу Мухтарова.

В первенстве  мира  по греко-римской  борьбе  наши борцы завоевали еще три бронзы.



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