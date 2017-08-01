На молодежном первенстве мира Карен Чубарян завоевал серебро

В Тампере (Финляндия) проходит молодежное первенство мира по вольной борьбе. Представитель Армении Карен Чубарян (50 кг) завоевал серебряную медаль.

Как передает Арменпресс, противником Карена Чубаряна в финале был азербайджанец Шаин Мухтаров.

В начале поединка наш спортсмен проигрывал со счетом 1:4, однако использовав удачные трюки, довел счет до 5:6.

Его трюк арбитры детально обсудили на видеоповторе, но не засчитали его и передали очко азербайджанцу. В итоге - 7:5 в пользу Мухтарова.

В первенстве мира по греко-римской борьбе наши борцы завоевали еще три бронзы.