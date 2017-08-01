Столкнулись машина скорой помощи и маршрутка №39 – 4 человека доставлены в больницу

1 августа примерно в 18:00 часов на перекрестке улиц Мамиконянц-Ширванзаде столкнулись машина скорой помощи и маршрутка №39. 4 пострадавших в ДТП доставлены в МЦ «Сурб Григор Лусаворич».

Как сообщили Арменпресс из МЦ, состояние пострадавших оценивается как среднетяжелое, их жизни ничего не угрожает.