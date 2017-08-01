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Столкнулись машина скорой помощи и маршрутка №39 – 4 человека доставлены в больницу


1 августа  примерно в 18:00 часов на перекрестке улиц Мамиконянц-Ширванзаде столкнулись машина скорой  помощи и маршрутка №39.  4 пострадавших в  ДТП доставлены  в  МЦ «Сурб Григор Лусаворич».

Как  сообщили Арменпресс из МЦ, состояние пострадавших оценивается как  среднетяжелое, их жизни ничего не  угрожает.

 



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