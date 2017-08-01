В странах ЕАЭС растут доходы населения

В январе-июне 2017 года номинальная заработная плата выросла во всех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕЭК, согласно информации национальных статистических служб государств-членов, в Беларуси ее рост составил 9,5 % по сравнению с соответствующим периодом 2016 года (это наилучший показатель среди государств-членов ЕАЭС), в России – 7,2%, Кыргызстане– 5,5%, Казахстане – 5,1%, Армении – 1,3%.

Среднемесячная номинальная заработная плата в пересчете на доллары США в прошедшем полугодии составила 666 долларов в России, 455 долларов США в Казахстане, 405 долларов США в Беларуси, 387 долларов США в Армении и 209 долларов США в Кыргызстане.

Реальная зарплата с учетом роста потребительских цен на товары и услуги увеличилась в Беларуси на 2,3%, Кыргызстане (в январе-мае) – на 3 %, России – на 2,7 %; в Казахстане снизилась на 2,4%, в Армении осталась на прежнем уровне.