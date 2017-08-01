В Ереване состоялась презентация нового футбольного клуба «Арцах»

В спортивном комплексе КГД при правительстве РА 1 августа состоялась презентация нового футбольного клуба «Арцах».

Как передает Арменпресс, была представлена официальная форма и гимн команды. Руководитель клуба «Арцах» - проживающий в Чехии бизнесмен Севан Асланян, а главный тренер команды – Тигран Есаян.

Последний высоко оценивает возможности команды в первенстве Первой лиги.

В составе команды «Арцах» 22 футболиста – исключительно армяне, из них 5 – из Арцаха.

Их имена: Григор Макарян, Армян Ованисян, Альберт Оганян, Нарек Гёзалян, Давид Бабаян, Ваге Миранян, Армо Адамян, Ашот Григорян, Тигран Симонян, Вазген Ераносян, Артур Саакян, Ваан Адлоян, Жора Назарян, Карен Арутюнян, Артур Григорян, Армен Дурунц, Нарек Барсумян, Карен Шахгельдян, Арсен Ованисян, Гор Мкртумян, Эдуард Айвазян, Григор Агекян.

Очередное контрольное выступление команды с командой «Эребуни».