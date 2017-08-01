Для налаживания производства сирийским армянам безвозмездно предоставят соответствующие площади

О/о «Союз сирийских армян» обратилась в правительство РА с просьбой предоставить площади для налаживания производства.

Ка передает Арменпресс, в проекте повестки заседания правительства 3 августа намечено передать в безвозмездное пользование 860.5 кв/м подвальной площади по адресу Комитаса 49/3, 2 корп. и 649.2 кв/м на первом этаже в безвозмездное пользование на 5 лет.

Планируется наладить там малое производство, в котором будут заняты сирийские армяне – иммигранты. О/о «Союз сирийских армян» уже представил соответствующий бизнес-план.

Бывшая котельная на Комитаса 49/14 не используется и находится в ведении Госкомимущества РА.