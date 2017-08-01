Время в Ереване: 11:07:36,   1 Август

Для налаживания производства сирийским армянам безвозмездно предоставят соответствующие площади


О/о «Союз сирийских армян» обратилась в  правительство РА с просьбой  предоставить площади для  налаживания  производства.

Ка  передает Арменпресс, в проекте повестки заседания  правительства 3 августа намечено передать в  безвозмездное  пользование  860.5 кв/м подвальной  площади по адресу Комитаса 49/3, 2 корп. и  649.2 кв/м на первом этаже в  безвозмездное  пользование  на  5 лет.

Планируется наладить там малое производство, в  котором будут заняты сирийские  армяне – иммигранты. О/о «Союз сирийских армян» уже  представил соответствующий бизнес-план.

Бывшая котельная на  Комитаса 49/14 не используется и находится  в  ведении Госкомимущества РА.

 



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