Правительство создает компанию «Свободная экономическая зона Мегри»

Правительство Армении создает ЗАО «Свободная экономическая зона Мегри», полномочия по управлению которым переданы Министерству экономического развития и инвестиций РА.

Как передает Арменпресс, проект создания компании включен в повестку заседания правительства 3 августа.

Согласно обоснованию, целью создания компании является обеспечение проведения на территории общины Мегри работ по созданию СЭЗ.

Ожидается, что будучи членом ЕАЭС и имея право на льготную торговлю с ЕС, общую с Ираном границу, а также привлекательную бизнес-среду, Армения при наличии СЭЗ на границе с Ираном может представлять серьезный интерес для импортоориентированных бизнесменов, для использования торговых и логистических возможностей Армении, обусловленных ее географическим положением.

В 2017г. было положено начало работам по созданию СЭЗ в Сюникской области - на границе с ИРИ. СЭЗ решит не только социально-экономические проблемы области, но и поспособствует инвестиционному потоку в Армению, территориальному развитию РА, повышению эффективности отношений с ЕАЭС и др.

Создание СЭЗ будет проходит поэтапно. На первом этапе предусмотрено обустроить территорию, примыкающую к КПП Мегри, обеспечив основные производственные и складские территории, что позволит беспрепятственному движению к иранскому рынку.

На первом этапе будет реализовано инвестиций на 10 млн долларов, а с началом деятельности СЭЗ будут привлечены около 120 заинтересованных компаний, которые инвестируют 350-400 млн долларов, создадут более 2500 новых рабочих мест, а среднегодовой импорт составит 80-100 млн.