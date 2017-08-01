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Правительство создает компанию «Свободная экономическая зона Мегри»


Правительство Армении создает ЗАО «Свободная экономическая зона  Мегри», полномочия  по управлению которым переданы  Министерству экономического развития  и инвестиций  РА.

Как  передает Арменпресс,  проект создания  компании включен в  повестку заседания  правительства 3  августа. 

Согласно обоснованию, целью создания  компании является обеспечение    проведения  на территории общины  Мегри работ по созданию СЭЗ.

Ожидается, что будучи членом ЕАЭС и имея право на льготную торговлю  с ЕС, общую с Ираном границу,  а также привлекательную бизнес-среду, Армения при наличии СЭЗ на границе  с  Ираном может представлять серьезный  интерес для  импортоориентированных  бизнесменов, для  использования торговых и логистических возможностей Армении, обусловленных ее географическим положением. 

В 2017г. было положено начало работам по созданию СЭЗ  в Сюникской  области - на границе с ИРИ. СЭЗ решит не  только социально-экономические  проблемы  области, но и поспособствует инвестиционному  потоку  в  Армению, территориальному  развитию РА, повышению эффективности отношений  с ЕАЭС  и др.

Создание  СЭЗ будет проходит поэтапно. На первом этапе  предусмотрено обустроить территорию, примыкающую к  КПП Мегри, обеспечив основные  производственные  и складские  территории, что позволит беспрепятственному  движению к  иранскому  рынку.  

На первом этапе  будет реализовано инвестиций  на  10 млн долларов, а  с началом деятельности СЭЗ будут привлечены около 120 заинтересованных компаний, которые  инвестируют 350-400 млн долларов, создадут более 2500 новых рабочих мест, а среднегодовой  импорт составит 80-100 млн.

 

 



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