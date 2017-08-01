Социологи выяснили, чего боятся граждане Германии

Изменение климата, новые войны и теракты являются в настоящий момент главными страхами граждан Германии, свидетельствует опрос института изучения общественного мнения Kantar Emnid, проведенный для изданий медиагруппы Funke.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, по данным опроса, 71% немцев считают, что глобальное потепление несет особую угрозу, 65% опрошенных боятся новых войн, 63% — терактов.

Далее в рейтинге страхов следуют преступность (62%), бедность в старости (59%), приток беженцев (45%) и безработица (33%).

Опрос проводился 26 и 27 июня среди тысячи граждан Германии. Респондентам разрешалось выбрать несколько из семи представленных вариантов.