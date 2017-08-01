Анталью за месяц посетили более 700 тысяч россиян

Более 700 тысяч россиян посетили турецкую Анталью за месяц по данным на конец июля, с начала года курорт посетили свыше 2 миллионов российских туристов, сообщает Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, более 5 миллионов иностранных туристов прилетели с начала года в Анталью по состоянию на 28 июля, что на 62% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Отмечается, что пятимиллионный рубеж в Анталье уже назвали переломным: по итогам всего 2016 года курорт посетили почти 6,2 миллиона зарубежных гостей.

"Российский рынок показывает самую активную динамику по прибытиям: как отметил Губернатор Антальи Мунир Каралоглу, если совокупным итогом по состоянию на конец июня количество российских туристов в Анталье составило 1,3 миллиона человек, то уже на конец июля этот показатель превысил 2 миллиона туристов", — говорится в сообщении.