Под Великой Китайской стеной проложат высокоскоростную железную дорогу

Китай строит туннель протяженностью 12 км под Великой Китайской стеной, чтобы проложить высокоскоростную железную дорогу между Пекином и городом Чжанцзякоу на севере страны к Зимним Олимпийским играм 2022 года.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, проект установит новый мировой рекорд глубины залегания (до 432 метров) и станет самым длинным железнодорожным туннелем в Азии.

Поезда смогут развивать скорость до 350 км/ч на этом участке. Строительство туннеля позволит сократить время в пути между Пекином и Чжанцзякоу с более чем трех часов до часа.

24-я по счету Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу.