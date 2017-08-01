Евростат: население Евросоюза в 2016 году выросло за счет 1,5 млн мигрантов

Население Евросоюза выросло в прошлом году на 1,5 млн человек - до 511,8. Об этом говорится в опубликованном в понедельник отчете Евростата.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, в нем подчеркивается, что в 2016 году количество рождений и смертей в Европе было практически равным. Таким образом, естественный прирост населения был нулевым. Иными словами, 1,5 млн новых европейских граждан прибыли в страны Евросоюза из-за рубежа.

Лидерами оказались три крупнейшие страны ЕС: Германия с населением 82,8 млн человек (прирост 625 тысяч), Франция с населением 67 млн (прирост 270 тысяч), Великобритания - 65,8 млн (прирост 425 тысяч).

Между тем, небольшой спад населения зафиксирован в Латвии, Литве, Эстонии, Румынии, Хорватии, Португалии и Италии. Впрочем, с высокой вероятностью спад населения в этих странах - это фактор миграции внутри ЕС, который отобразился в растущих показателях наиболее экономически благополучных стран сообщества.