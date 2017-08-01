Перед проведением Высшего военного совета Турции Эрдоган решил встретиться с Йылдырымом

Перед проведением 2-го августа Высшего военного совета Турции президент Эрдоган решил встретиться с премьер-министром Йылдырымом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Хаберлер».

Встреча состоится в президентской резиденции.

Как передают турецкие СМИ, будут обсуждаться вопросы, связанные с проведением 2-го августа Высшего военного совета Турции, который пройдет в условиях повышенной секретности.