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Перед проведением Высшего военного совета Турции Эрдоган решил встретиться с Йылдырымом


Перед проведением 2-го августа Высшего военного совета Турции президент Эрдоган решил встретиться с премьер-министром Йылдырымом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство   «Хаберлер».

Встреча состоится в президентской резиденции.

Как передают турецкие СМИ, будут обсуждаться вопросы, связанные с проведением 2-го августа Высшего военного совета Турции, который пройдет в условиях повышенной секретности.

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