В ЕК прокомментировали данные о возможной заморозке финпомощи Турции

Еврокомиссия считает, что любые решения о приостановке финансирования Турции должны учитывать широкий спектр двусторонних отношений, сейчас взаимодействие с Анкарой отвечает интересам ЕС, заявил представитель ЕК Карлос Мартин.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, ранее агентство Рейтер сообщило, что правительство ФРГ направило главе дипломатии ЕС Федерике Могерини и еврокомиссару по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнесу Хану письмо с призывом оказать финансовое давление на Анкару. Берлин, в частности, просит уточнить, можно ли при необходимости прекратить оказание поддержки Турции для подготовки к вступлению в ЕС.

"Любое решение о приостановке финансирования не должно приниматься отдельно от нашего общего подхода к отношениям в Турции, должны приниматься во внимание последствия для наших бенефициариев в Турции. Комиссия продолжает считать, что наше взаимодействие с Турцией более чем необходимо в свете последних событий", — сказал Мартин журналистам, комментируя ситуацию.