Террористов ИГ* выбили из ключевых районов Ракки

"Сирийские демократические силы" (SDF) в последние сутки взяли под контроль ключевые районы сирийского города Ракка, оплота террористической группировки "Исламское государство"*, сообщил представитель президента США в коалиции против ИГ* Бретт Макгерк.

"Значительный прогресс в Ракке в последние 24 часа, взяты под контроль ключевые районы и освобождены сотни мирных жителей", — написал Макгерк в Twitter.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, Представитель курдских отрядов Нури Махмуд сообщил агентству Франс Пресс, что боевики ИГ* во вторник были выбиты из южных кварталов Назлет-Шахада и Хишам-бин-Абдель-Малик.

Сообщается, что силы SDF находятся в нескольких сотнях метров от штаба ИГ* на площади Часовой башни, где боевики устраивали публичные казни и расправы.

В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению сирийского города Ракка, оплота ИГ*. В начале июля в коалиции сообщили, что "Сирийские демократические силы" прорвали оборону боевиков в старом городе.