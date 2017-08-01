Иран подал жалобу в Совбез ООН на санкции США

Спикер парламента Ирана Али Лариджани заявил, что США своими санкциями нарушили условия соглашения по иранской ядерной программе, и Тегеран пожаловался на такие действия в Совет Безопасности ООН, сообщает агентство Рейтер.

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний.

При этом ранее США подтвердили, что Иран, по их мнению, соблюдает условия Всеобъемлющего плана действий по ядерной программе — договоренности на этот счет были достигнуты между Ираном и "шестеркой" международных посредников в июле 2015 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.