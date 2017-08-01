В видеоматериале, опубликованном ИГИЛ, видны и азербайджанские террористы

30-го июля боевики ИГИЛ опубликовали 30-минутный видеоматериал, снятый в Ракке.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство cebhe.info.

Мониторинговая служба Middle East Media Research Institute провела детальное исследование этого видеоматериала, в результате чего раскрылись интересные факты.

Видеоматериал снят на профессиональном уровне, террористы ИГИЛ призывают в нем жителей Ракки не сотрудничать с боевиками из Рабочей партии Курдистана и Демократическими силами Сирии.

Видеоматериал, в основном, представляет считающегося главным пропагандистом ИГИЛ Мухаммада Аль-Аднана, его речь сопровождается кадрами боевых действий в Ракке, в которых видны оружие и боевая техника террористов.

В видеоматериале есть также сцены казни человека, которого подозревают в якобы связях с врагами ИГИЛ, пытаясь запугать жителей Ракки.

Основной акцент в видеоматериале ставится на иностранных легионерах ИГИЛ, среди которых замечены 2 азербайджанских террориста.

В видеоматериале есть также кадры, на которых видно, как эти 2 азербайджанских террористов подрывают позиции курдов, входящих в Ракку.