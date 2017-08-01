Убийства в селе Шамирам совершены на почве личных отношений: Следственный комитет Армении

В главно управлении ОСС Следственного комитета Армении возбуждено уголовное дело по поводу инцидента, произошедшего 1-го августа в селе Шамирам – по статье об убийстве 2 и более лиц общественно опасным способом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении.

По предварительным данным, предполагаемый преступник проник в здание, руководствуясь мотивами личного неприязненного отношения, открыл стрельбу по находящимся там людям, затем скрылся с места преступления. Во время стрельбы на кладбище в селе Шамирам пострадало 10 человек: 3 умерли на месте, один умер в больнице, 6 человек были ранены и госпитализированы.

Была создана следственная группа. Проводится осмотр места преступления с привлечением экспертов. Проводятся масштабные следственные и оперативно-розыскные работы, в том числе, по обнаружению виновника преступления.