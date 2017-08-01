Восьмилетняя американская школьница покорила Килиманджаро

Восьмилетняя школьница из США вместе с семьей взобралась на вершину Килиманджаро. Об этом сообщает Inside Edition.

Рокси Геттер (Roxy Getter) стала самой юной девочкой, которой удалось покорить высочайшую гору Африки. Будет ли ее достижение занесено в Книгу рекордов Гиннесса, пока неизвестно.

Рокси вместе с 10-летним братом Беном (Ben), а также родителями Бобби и Сарой Геттер (Bobby, Sarah) в июле за неделю добралась до вершины, расположенной на высоте 5895 метров над уровнем моря.

Американская семья решилась на этот шаг во время отдыха в Танзании. «Я не могу поверить, что она [Рокси] сделала это», — заявил отец девочки. «Она не останавливалась. Она не жаловалась. Я очень удивлен, но я также очень рад за нее», — говорит мужчина,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Сара добавила, что когда они добрались до вершины горы, температура там составляла примерно 13 градусов ниже нуля, пишет журнал Travel + Leisure.

Самым юным альпинистом-мальчиком, покорившим Килиманджаро, считается американец Китс Бойд (Keats Boyd). Он взобрался на африканскую гору в 2008 году в возрасте семи лет.