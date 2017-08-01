Шествие «Порядок совести и справедливости», организованное прокурдской Демократической партией народов Турции, продолжается в Стамбуле

Шествие «Порядок совести и справедливости», организованное прокурдской Демократической партией народов Турции, которое началось в парке Экин Джерен в Диарбекире, продолжается в Стамбуле. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Diken.

Участники акции требуютт освободить арестованных лидеров Демократической партии народов Турции Селахаттина Демирташа и Фиген Юкседаг, а также других депутатов.

В Стамбуле местом проведения акции был избран парк Йогрутчу в квартале Кадыкой.

Парк был оцеплен полицией, дорожное движение по соседству было перекрыто.

Сначала полиция пыталась воспрепятствовать проведению шествия, однако затем участникам акции разрешили пройти в парк.

В Турции были задержаны два сопредседателя крупнейшей оппозиционной прокурдской Партии демократии народов (HDP), а также 10 депутатов от нее. Селахаттин Демирташ был задержан в Диарбекире, полиция задержала сопредседателя партии Фиген Юкседаг в Анкаре.

Практически одновременно с сопредседателями были задержаны депутаты турецкого парламента от HDP, среди которых Зия Пир, Гулсер Йылдырым и заместитель сопредседателя партии Сырры Сурейя Ондер и др.

Из прокуратуры Диарбекира сообщают, что против задержанных ведется расследование по обвинению «в участии в террористичесих группировках, организации преступлений и террористической пропаганде». Фиген Юкседаг и Нурсель Айдоган были лишены депутатской непрокосновенности.