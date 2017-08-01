США поддержали членство Грузии в НАТО

Находящийся с визитом в Тбилиси вице-президент США Майк Пенс заявил, что администрация нового президента Дональда Трампа поддерживает заявление о том, что Грузия должна стать членом НАТО.

"Мы с Трампом поддерживаем послание Бухарестского саммита о том, что Грузия станет членом НАТО. Грузинский народ стремительно движется в этом направлении", — заявил Пенс во время совместной пресс-конференции с грузинским премьер-министром Георгием Квирикашвили,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Вице-президент еще раз отметил, что принес с собой послание Трампа со следующим содержанием: "Мы с вами, США всегда поддержит Грузию!"