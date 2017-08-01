В Индии врачи обнаружили у новорожденного младенца в животе недоразвитый зародыш его брата-близнеца, сообщает Daily Mail.

Аномалию обнаружил в начале июля врач-рентгенолог в ходе планового УЗИ матери в госпитале маленького городка Мумбра. Он принял решение назначить еще одно обследование — после родов. В результате он обнаружил, что за желудком младенца "спрятался" его брат-близнец,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По информации издания, плод был около семи сантиметров в длину и весил около 150 граммов — у него успели сформироваться мозг, руки и ноги.

Врачи смогли успешно удалить эмбриона-паразита. Операцию провели в другой клинике в городе Тхана. Новорожденный и его мать чувствуют себя хорошо.

Эта аномалия называется "эмбрион в эмбрионе" и встречается крайне редко — лишь при одной беременности из 500 тысяч.