Кремль призвал всех избегать провокационных действий в урегулировании на Украине

Кремль призывает стороны, претендующие на роль в урегулировании кризиса на Украине, избегать действий, провоцирующих рост напряженности.

"Мы считаем, что все стороны, особенно те страны, которые претендуют на роль в урегулировании, должны избегать каких-либо действий, которые могут спровоцировать рост напряженности в и так непростом регионе", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать информацию СМИ о том, что Пентагон и Госдепартамент подготовили план поставок украинским властям противотанковых ракет и иных вооружений, но Белый дом его еще не одобрил. При этом в целом Песков отметил, что "гипотетические рассуждения вряд ли должны быть поводом для комментариев",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники из числа военных и дипломатов, что Пентагон и Госдепартамент подготовили план поставок украинским властям противотанковых ракет и иных вооружений "и добиваются одобрения со стороны Белого дома". Вооружения, о которых идет речь, американские чиновники классифицируют как оборонительное.

По сведениям издания, речь, вероятнее всего, идет о противотанковых ракетных комплексах Javelin, а также, возможно, о системах противовоздушной обороны и иных вооружениях. При этом, согласно плану, украинские военные с противотанковыми комплексами "были бы размещены в стороне от передовой зоны конфликта", чтобы не допустить эскалации.

Сообщается также, что президента Дональда Трампа пока не оповестили о плане, и его позиция неизвестна но указанное предложение поддерживает министр обороны США Джеймс Мэттис.





