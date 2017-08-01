Японец отбился от медведя с помощью навыков каратэ

Житель Японии, проживающий в городе Фуэфуки в префектуре Яманаси, сумел отбиться от медведя благодаря навыкам каратэ. Об этом сообщил во вторник телеканал Fuji Terebi.

68-летний Хирохито Миягава, возглавляющий местную секцию по каратэ, 31 июля вечером вышел в огород, расположенный недалеко от его дома в горной лесистой местности, где выращивают васаби. Там он обнаружил медведя,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Мужчина не растерялся и нанес стоявшему на задних лапах животному несколько ударов в стиле каратэ. Не ожидавший таких действий медведь быстро убежал в горный лес.

Фермер-каратист серьезно не пострадал, он получил только несколько царапин, которые ему нанес медведь своими когтями.





