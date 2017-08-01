Ученые доказали, что синдром хронической усталости является болезнью

Биологи из Стэнфордского университета выделили набор белков, связанных с развитием синдрома хронической усталости, что позволяет считать его полноценной болезнью, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"Синдром хронической усталости и его природа очень долгое время были предметом споров – многие коллеги считали, что он вообще не является "настоящей" болезнью. Наше исследование показывает, что он действительно является воспалительным заболеванием, и что его можно достаточно легко и четко диагностировать", — рассказывает Марк Дэвис (Mark Davis) из Стэнфордского университета (США),сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В последние годы медики фиксируют быстрый рост числа больных, страдающих от этого заболевания. У большинства пациентов диагностируют общий набор симптомов, в том числе частые спазмы, бессонницу, усталость и головные боли. Несмотря на долгие поиски, ученым не удавалось обнаружить причину развития синдрома, и многие медики начали считать, что он не имеет физиологической природы.