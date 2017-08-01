Время в Ереване: 11:07:36,   1 Август

3-4-го августа температура воздуха повысится


2-6-го  августа на территории республики ожидается высокий тепловой фон,в Араратской долине, Ереване и в долинах Сюника днем ожидается с38 до 40 градусов тепла и высокий риск возникновения пожара. Температура воздуха в эти дни ожидается выше нормы на 4-6 градусов.

Индекс ультрафиолетовых лучей 2-го августа ожидается 6, во время которого рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 17:00 часов.

На территории РА

2-6-го августа ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.  3-4-го августа температура воздуха повысится на 1-2 градуса.

В городе Ереван

2-6-го августа ожидается погода без осадков.

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