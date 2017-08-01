Среднегодовая температура на Земле к концу века может вырасти на два градуса Цельсия

Температура на Земле к концу нынешнего века вырастет на два градуса Цельсия. К такому выводу пришли авторы двух исследований, опубликованных в последнем номере журнала Nature Climate Change.

Согласно одному из них, существует 95-процентная вероятность того, что потепление на Земле превысит уровень в два градуса Цельсия, и однопроцентная вероятность, что оно будет ниже 1,5 градуса Цельсия. "Вероятнее всего, пределы повышения температуры составят от 2,0 до 4,9 градуса Цельсия, и мы прогнозируем в среднем 3,2 градуса Цельсия", - отметил автор этого исследования Адриан Рафтери,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Авторы второго исследования оценивают последствия выброса углекислого газа в результате сжигания ископаемых видов топлива - нефти, газа и угля - и приходят к выводу, что даже в том случае, если человечество полностью откажется от этих видов топлива, то средняя температура на Земле к 2100 году вырастет на два градуса Цельсия. Если же нынешние масштабы выбросов углекислого газа в атмосферу сохранятся на протяжении ближайших 15 лет, то средняя температура на планете к концу века поднимется на три градуса Цельсия.

В 1977 году экономист из Йельского университета Уильям Нордхаус предложил считать уровень в два градуса Цельсия предельно допустимым показателем, и он был включен в выработанное в 2016 году Парижское соглашение по климату.





