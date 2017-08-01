Один из раненных во время стрельбы в селе Шамирам скончался, другого пострадавшего оперируют

Во время стрельбы на кладбище в селе Шамирам пострадало 11 человек: 3 умерли на месте, 8 были ранены. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства здравоохранения Армении, 6 раненых доставили в МЦ Аштарака, где им оказали неотложную медпомощь. 3-х из них, пострадавших в большей степени, перевели в МЦ «Астхик». 3 раненых остаются в МЦ Аштарака. У них ранения конечностей, и врачи оценивают их состояние как стабильное средней тяжести, их жизням опасности не угрожает.

Из МЦ «Астхик» сообщают, что из переведенных к ним 3 раненых 2 находятся в состоянии средней тяжести, один – в тяжелом, его на данный момент оперируют.

2 из раненых были доставлены в Ереван своими силами, они поступили в МЦ «Армения». Одного, к сожалению, спасти не удалось: во время операции он скончался. Состояние второго раненого стабильное.

Ранее сообщалось, что в селе Шамирам Арагацотнской области Армении неизвестный ворвался на территорию кладбища и открыл огонь по присутствующим.

Стрелявший скрылся.

Сотрудники Полиции установили личность стрелявшего. По имеющимся сведениям, он стрелял из законно зарегистрированного охотничьего ружья «Сайга».

По предварительным данным, преступление произошло на бытовой почве. Принимаются меры для обнаружения подозреваемого. Ведется следствие.