МИД ФРГ: ЕС будет защищаться от политики США, проводимой под предлогом санкций

ЕС примет защитные меры в случае проведения США промышленной политики под девизом "Америка прежде всего" под предлогом санкций. Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль газете Rheinische Post. Его слова приводит во вторник внешнеполитическое ведомство.

"Для нас важно преодоление украинского кризиса и сохранение политического давления, источником которого являются санкции, - отметил Габриэль. - Это произойдет только в том случае, если мы будем действовать единодушно".

"Мы будем защищаться от промышленной политики под девизом "Америка прежде всего", проводимой под предлогом санкций", - особо подчеркнул глава МИД ФРГ, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Габриэль в очередной раз напомнил, что президент США Дональд Трамп "пока не принял решение, как и будет ли ужесточен санкционный режим против России". "Законопроект в любом случае предусматривает консультации с нами, европейцами, прежде чем это может произойти", - указал министр.

"Мы используем эту возможность. Я нахожусь в тесном контакте с Рексом Тиллерсоном", - добавил он.

В конце прошлой недели Сенат США одобрилзаконопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь данный документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", пойдет на подпись президенту Дональду Трампу. Европейцев беспокоит, что США с помощью этих мер планируют ввести ограничения на сотрудничество с российскими компаниями по строительству трубопроводов и сделать приоритетом экспорт американских энергоресурсов в Европу.





