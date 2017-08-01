Жители Армении отдых зарубежом предпочитают провести в РФ и Грузии

400 тысяч жителей Армении предпочитают отдых зарубежом, столько же – в пределах Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор Центра социологических исследований "Социометр" Агарон Адибекян. Каждый четвертый армянин может позволить себе отдых за границей или на курортах Армении, заявил Агарон Адибекян. По его словам, около миллиарда из обитателей Земли отдыхают зарубежом. Тем не менее, поскольку, по его словам, доходы населения Армении за последние 10 лет резко сократились, те граждане, которые собирались провести свой отпуск за границей, вынуждены либо выбирать более доступные направления, либо сократить отпуск.



"Самым популярным зарубежным турнаправлением для армян остается Россия, куда в летний сезон отправляется порядка 250 тысяч армян, на втором месте Грузия - 130-150 тысяч армян, а европейские страны на третьем месте – около 25 тысяч армян", - сказал Адибекян.По его расчетам, на отдых в Грузии, например, семья из четырех человек может потратить $400 за 10 дней, в эту сумму входит питание, аренда жилья и расходы на транспорт.Согласно официальной статистике, ежегодно 400 тысяч армян отдыхает на родине: либо на известных курортах страны, либо у родных в сельской местности."Такой отдых обходится армянам намного дешевле: если на своей машине поехать куда-нибудь к родственникам на неделю, то можно потратить всего $100. А отдых на известных курортах и на берегу озера Севан значительно дороже чем, например, в Грузии. Но там курортный сезон длится примерно шесть месяцев, а на Севане всего три, поэтому цена выше", - сказал Адибекян.