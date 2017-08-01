Пенс: Трамп решил подписать документ о санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп решил подписать документ "о санкциях в отношении РФ, это решение вскоре примет законодательное лицо и форму". Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Тбилиси вице-президент США Майкл Пенс.

"Хочу отметить, что США выступают за отмену санкций против РФ, это возможно в случае отказа России от деструктивных действий", - отметил он. Пенс утверждал, что "США хотят хороших отношений и диалога с РФ",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.





