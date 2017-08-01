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Вследствие взрыва, произошедшего в Диарбекире, погибли турецкие военнослужащие


В провинции Лидже губернии Диарбекир в Турции боевики из Рабочей партии Курдистана (PKK) снова осуществили взрыв.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  Diken.

 Вследствие взрыва, произошедшего в Диарбекире, погибли 2 турецких военнослужащих.

Боевики  PKK установили взрывчатку на дороге и осуществили взрыв в момент проезда военной машины.

После того, как власти Турции отказались от процесса урегулирования курдского вопроса, представители Рабочей партии Курдистана (PKK) заявили о том, что они продолжают национально-освободительную войну, спустившись с гор в населенные пункты.

Начиная с 1980-х, в стычках с силовиков с боевиками  PKK погибло около 50 тысяч человек, экономике Турции нанесен ущерб в десятки миллиаррдов долларов.

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