Вследствие взрыва, произошедшего в Диарбекире, погибли турецкие военнослужащие

В провинции Лидже губернии Диарбекир в Турции боевики из Рабочей партии Курдистана (PKK) снова осуществили взрыв.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Diken.

Вследствие взрыва, произошедшего в Диарбекире, погибли 2 турецких военнослужащих.

Боевики PKK установили взрывчатку на дороге и осуществили взрыв в момент проезда военной машины.

После того, как власти Турции отказались от процесса урегулирования курдского вопроса, представители Рабочей партии Курдистана (PKK) заявили о том, что они продолжают национально-освободительную войну, спустившись с гор в населенные пункты.

Начиная с 1980-х, в стычках с силовиков с боевиками PKK погибло около 50 тысяч человек, экономике Турции нанесен ущерб в десятки миллиаррдов долларов.