425 детей отправились в третью смену в спортивно-оздоровительные лагеря
13:21, 1 Август, 2017
По программе правительства РА и при содействии мэрии Еревана дети из социально необеспеченных семей, лишенные родителей, дети погибших, ставших инвалидами военнослужащих проводят свой летний отдых в лагерях Анкавана и Цахкадзора. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.
Руководители соответствующих подразделений аппарата мэрии, а также руководители административных районов и представители аппаратов проводили 425 детей на третью смену в спортивно-оздоровительные лагеря.
Детям были также вручены спортивная одежда и другие принадлежности. Из лагерей 3-я смена вернется 15-го августа.
Стоит также отметить, что по поручению мэра Еревана Тарона Маргаряна руководители административных районов и начальники управлений периодически посещают отдыхающих в лагерях детей и знакомятся с условиями их отдыха.