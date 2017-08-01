Время в Ереване: 11:07:36,   1 Август

425 детей отправились в третью смену в спортивно-оздоровительные лагеря


По программе правительства РА и при содействии мэрии Еревана дети из социально необеспеченных семей, лишенные родителей, дети погибших, ставших инвалидами военнослужащих проводят свой летний отдых в лагерях Анкавана и Цахкадзора. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.
Руководители соответствующих подразделений аппарата мэрии, а также руководители административных районов и представители аппаратов проводили 425 детей на третью смену в спортивно-оздоровительные лагеря. 
Детям были также вручены спортивная одежда и другие принадлежности. Из лагерей 3-я смена вернется 15-го августа. 
Стоит также отметить, что по поручению мэра Еревана Тарона Маргаряна руководители административных районов и начальники управлений периодически посещают отдыхающих в лагерях детей и знакомятся с условиями их отдыха.

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