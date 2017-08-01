Неизвестным хакерам удалось похитить из компьютерных систем американского канала HBO информацию о предстоящих сериях телевизионной саги "Игра престолов". Об этом сообщила в понедельник электронная версия американского журнала Entertainment Weekly.

По сведениям издания, злоумышленники намерены раскрыть сюжет нескольких серий "Игры престолов", информацию о содержании двух из них они уже опубликовали. Хакеры утверждают, что в общей сложности им удалось похитить 1,5 терабайта информации у HBO,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Представители канала подтвердили, что его компьютеры подверглись кибератаке. Как следует из служебной записки, распространенной среди персонала, хакеры получили доступ к "коммерческой информации", какой именно, не уточняется. Документ, о котором идет речь, был опубликован на сайте телеканала ABC.