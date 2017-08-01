В Армении возросло число заболевших раком легкого

Заболеваемость раком легкого в Армении за последние пять лет увеличилась на 8%, а смертность – на 5,8%. Как передает «Арменпресс», об этом в ходе научной конференции на тему "Современные методы хирургического лечения рака легкого" сказал председатель Армянского общества хирургической онкологии Гагик Амбарцумян. Конференция на тему "Современные методы хирургического лечения рака легкого" проходит в Ереване 1-2 августа.

Ее организаторами являются Армянское общество хирургической онкологии и Национальный центр онкологии при Минздраве Армении совместно с Австрийско-американским союзом и при поддержке Ассоциации онкологов Армении.



Среди участников конференции руководитель отделения торакальной хирургии университетской клиники Зальцбурга (Австрия) Хутер Йорг и хирург Микаэль Лехнер.



"В Армении рак легкого занимает первое место как по показателям заболеваемости, так и по показателям смертности, чаще всего он встречается у мужчин, чем у женщин, в соотношении пять к одному", – сказал председатель Армянского общества хирургической онкологии Гагик Амбарцумян.

По его словам, мировой показатель пятилетней продолжительности жизни с диагнозом рака легкого составляет

16%, а в Армении этот показатель практически стремится к нулю. Амбарцумян также добавил, что в Армении трехлетняя продолжительность жизни при диагнозе составляет около 10%.Как отметил онколог, самые высокие показатели заболеваемости раком легкого в Сюникской (62 случая на 100 тыс. жителей), Лорийской (57,6 на 100 тыс.), Котайкской (47,2 на 100 тыс.) и Тавушской (52 на 100 тыс.) областях Армении, а самые низкие – в Вайоцдзорской, Гегаркуникской, Арагацотнской и Араратской областях.По его словам, за последние примерно 30 лет (с 1987 по 2016 годы) заболеваемость раком легкого в республике возросла на 108,4%, то есть почти в двое.Показатели смертности от рака легкого высокие в Сюникской (50,9 к 100 тыс.), Ширакской (44 к 100 тыс.), Лорийской (44,9 к 100 тыс.) и Котайкской (40,1 к 100 тыс.) областях, а низкие – в Вайоцдзорской и Арагацотнской областях, а также в Ереване.Амбарцумян добавил, что на каждые 100 случаев обнаружения рака в Армении летальный исход фиксируется в 85-90 случаях.Показатели запущенности заболевания высокие в Вайоцдзорской (81,2%), Гегаркуникской (78,1%) и Араратской (73,8%) областях, а низкие – в Арагацотнской, Котайкской, Ширакской областях и в Ереване."Полученные статистические данные говорят о том, что заболевание зачастую диагностируется на поздних стадиях, и по отношению к больным не удается применить современные методы лечения", – сказал Амбарцумян.Он уточнил, что количество людей, страдающих от рака легкого, увеличивается ежегодно на 50-60 человек, что является внушительным показаателем для такой страны, как Армения.Кроме того, как пояснил онколог, больше всего случаев заболеваемости и смертности от рака легкого фиксируются в тех областях, где наиболее развита горнорудная промышленность, а уровень загрязнения окружающей среды высокий.Рак легкого занимает первое место среди онкологических диагнозов во всем мире. В числе причин возникновения рака легкого курение, плохая экология, а также профессиональные вредности.Исследования выявили, что сигаретный дым содержит канцерогенные вещества, которые могут стать причиной возникновения рака, особенно вкупе с хроническими воспалительными процессами и факторами, ослабляющими иммунную систему.Ежегодно в мире рак легкого диагносцируется у 1 млн человек, что составляет около 60% всех онкологических заболеваний.