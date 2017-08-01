Отношения Армении и Ирана примерные и особые: интервью президента Армении Сержа Саргсяна иранской газете

Президент Армении Серж Саргсян в преддверии визита в Исламскую Республику Иран для участия в намеченной на 5 августа церемонии инаугурации избранного президента ИРИ дал интервью влиятельной иранской газете «Шарг». Как передает «Арменпресс», Президент Армении Серж Саргсян коснулся армяно-иранских отношений, высоко оценив нынешний уровень дружественных связей, а также обозначив перспективы двустороннего сотрудничества.

Примечательным является заглавие, которое выбрало иранское издание для материала: «Армения как безопасные ворота в Европу».

В данном контексте президент Саргсян, коснувшись возможности транзита иранского природного газа в Европу по территории Армении, отметил, что Ереван уже выразил готовность в вопросе участия в крупных проектах. По словам С.Саргсяна, если по итогам соответствующих обсуждений это будет выгодно всем заинтересованным сторонам, то проект можно осуществить.

У Армении и Ирана тесные дружеские связи, что позволяет углублять двустороннее сотрудничество в экономической и энергетической сферах, заявил президент Армении Серж Саргсян в интервью иранской газете «Шарг».

«Ереван готов участвовать в проектах по транзиту иранского природного газа в Европу через территорию Армении. Если по итогам соответствующих обсуждений это будет выгодно всем заинтересованным сторонам, то этот проект можно осуществить», — сказал президент Армении.

В своем интервью Серж Саргсян также отметил, что у Армении и Ирана общее видение вопросов обеспечения региональной стабильности и безопасности. Винтервью, в частности, говорилось о следующем:

– Мы стали свидетелями отмены визового режима между Арменией и Ираном для развития отношений в сфере туризма. Какие достижения в дальнейшем может обеспечить отмена визового режима?

– Мы придаем важность отмене визового режима между нашими странами, что имеет позитивное влияние для расширения бизнес-связей, стимулирования развития экономической и инвестиционной сфер, а также сферы туризма. Как уже однажды отметил мой иранский коллега Хасан Роухани, сейчас время строить не стены между народами, а мосты. По моему мнению, решение об отмене визового режима – новый мост дружбы между народами наших стран.

По нашим наблюдениям, после отмены визового режима зарегистрирован резкий рост числа иранских туристов. Сегодня на рынке уже формируются туристические услуги, созвучные культурным предпочтениям иранских посетителей. Мы прилагаем серьезные усилия для того, чтобы повысить привлекательность нашей страны для туристов.

В частности предпринимаются шаги для создания дополнительных и более комфортных инфраструктур, повышения качества обслуживания, представления нашего богатого культурно-исторического наследия, увеличения количества авиарейсов в Армению. Армения обладает представительной культурой, высоким уровнем безопасности, ее народ трудолюбив и гостеприимен, что входит в список конкурентных преимуществ республики и в сфере туризма.

– Как Вы оцените сотрудничество Армении и Ирана в сфере энергетики?

– Сотрудничество в сфере энергетики – важнейший компонент армяно-иранских отношений. Порядка 10 лет с Ираном мы реализуем взаимовыгодную программу «газ в обмен на электроэнергию». В данном контексте большая важность придается строительству 3-ей линии электропередачи Армения-Иран, что позволит существенно увеличить объемы обмена.

Что же касается вопроса транзита газа из Ирана в Европу, столь масштабного проекта, то он должен быть всесторонне изучен, необходимы подсчеты, и если экономически это будет выгодно всем сторонам, то почему нет? Данный вопрос в настоящее время находится в стадии экспертных обсуждений. Мы, в свою очередь, многократно заявляли, что заинтересованы в участии в крупных региональных экономических проектах и готовы к сотрудничеству.

– Уже более года Армения является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), как возможности это открывает для развития отношений Еревана и Тегерана?

– Мы многократно отмечали, что готовы всячески способствовать развитию сотрудничества Иран-ЕАЭС. Армения в рамках ЕАЭС инициировала обсуждения вокруг установления льготного торгового режима с Ираном, в результате чего, как вы знаете, уже проходят переговоры. Уверен, что это сотрудничество может быть выгодным для всех сторон, открыв для иранских товаров выход на 180-миллионный рынок. Страны-члены ЕАЭС, в свою очередь, получат возможность свои товары в льготном режиме представлять на иранском рынке.

Что же касается отношений Армения-ЕС, то важно отметить, что мы их не противопоставляем отношениям с ЕАЭС. Армения – самый короткий и безопасный наземный путь, связывающий Иран с Европой. У Армении сегодня тесные партнерские отношения с ЕС, и мы готовы предоставить площадку иранским и европейским предпринимателям для развития взаимовыгодной деятельности. В рамках льготного торгового режима GSP+ с Евросоюзом несколько тысяч наименований армянских товаров могут быть экспортированы в ЕС по нулевой таможенной пошлине. Это обстоятельство также может послужить дополнительным стимулом для иранских инвесторов в вопросе развития деятельности в Армении.



– Как вы оцениваете армяно-иранские отношения?

– Прежде, чем ответить на вопрос, хотелось бы поблагодарить газету «Шарг» за предоставленную возможность общения с дружественным и братским народом Ирана. Что же касается озвученного вопроса, должен отметить, что для дальнейшего развития особых отношений между нашими странами и народами существует множество предпосылок, корни которых уходят вглубь тысячелетий.

Дружба народов двух соседних настолько крепка, что остается только, сохраняя объединяющие нас общности, заботиться об их дальнейшем развитии и углублении, что и является надежной основой и опорой наших двусторонних отношений. Наши страны являются наследниками древних и богатых цивилизаций в регионе, многовековое соседство которых связывает страны многочисленными прочными нитями.

В 2017 году исполняется 25-летие наших отношений в новейшей истории. За последнюю четверть века, после провозглашения независимости Армении, армяно-иранские отношения развивались по нарастающей, охватывая широкую палитру самых различных сфер – от политического диалога высокого уровня до тесного торгово-экономического сотрудничества, от связей между людьми до взаимодействия в научно-образовательной и культурной сферах.

– Какую роль играют тесные отношения между Арменией и Ираном в вопросе установления и укрепления мира как в регионе, так и в мире?

– Армения и Иран находятся по соседству с наиболее нестабильным и неспокойным регионом на планете: в некоторых странах зверствуют террористы, целые территории этих государств находятся под контролем таких радикальных организаций, как, к примеру, печально известная группировка «Исламское государство».

И щупальца терроризма из этих стран проникают и в другие страны региона, очевидцами подобного печального примера мы стали недавно, когда мишенью данной террористической организации стало наше дружественное государство – Иран.

В подобных условиях главное объединить усилия международного сообщества в деле укрепления региональной безопасности и мира, уделяя важнейшее внимание борьбе с экстремизмом.

По сути, Армения и Иран являются не потребителями международной безопасности, а странами, создающими эту безопасность, странами, партнерство которых нацелено на обеспечение стабильного и мирного сосуществования в регионе. Между Арменией и Ираном, думаю, существует одна важная общность: проводимая нами политика на международной арене основана на видении достижения справедливости, что чрезвычайно важно в вопросе мирного и основательного решения существующих многочисленных проблем.

– В ходе вашей встречи с Папой Римским Франциском в прошлом году вы, высоко оценивая братские армяно-иранские отношения, назвали их примерными. На ваш взгляд, в каких сферах можно рассчитывать на дальнейшее расширение отношений между Арменией и Ираном?

– С уверенностью можем констатировать, что Армения и Иран лучшим образом демонстрируют миру неоспоримую истину, что народы, исповедующие разные религии, могут жить в согласии, развивая во всех сферах без исключения дружественные отношения и эффективное сотрудничество, которые выгодны для наших стран и народов. Убежден, базирующиеся на общечеловеческих ценностях, служащих отправной точкой для добрососедских отношений, тесные связи двух народов, культурные общности и многовековая дружба способствуют последовательному поднятию отношений между двумя странами на качественно новый уровень.

С данной точки зрения отношения между Арменией и Ираном, без преувеличения, являются примерными и уникальными, поскольку на пути их укрепления нам удается наилучшим образом совмещать традиционные ценности, идущие из глубин веков, с современными реалиями.



– Какова позиция Армении в борьбе с распространением терроризма и экстремизма? И какие совместные шаги могут предпринять в данном контексте Армения и Иран?



– Как я уже отметил, угроза терроризма во всем мире сейчас, больше чем когда-либо, является серьезнейшим вызовом. В подобных условиях международное сообщество должно предпринять решительные усилия в направлении укрепления внутренней безопасности и стабильности, не позволяя террористическим организациям укрепляться на тех или иных территориях.



Параллельно необходимо развивать также межгосударственное сотрудничество в сфере обмена информацией, в направлении предотвращения угроз и проявить совместную волю и решительность в деле борьбы с терроризмом.

Для борьбы с терроризмом жизненной необходимостью является проявление реально нетерпимого отношения к данному явлению. Международное сообщество должно искоренить эту чуму, угрожающую цивилизованному человечеству, отрезать все пути питания, финансирования, поддержки и спонсирования. Прискорбно, однако некоторые страны нашего региона, отдавая предпочтение каким-то сомнительным сиюминутным интересам, идут на сотрудничество с террористами, предоставляют им убежища, оказывают им различную поддержку. Необходимо всеобщее нетерпимое отношение к подобному поведению.



Богатая культура, высокий уровень безопасности и трудолюбивые граждане. По словам президента Саргсяна, таковы конкурентные преимущества Армении, делающие ее для иранских предпринимателей, туристов, студентов безопасной и гостеприимной страной.