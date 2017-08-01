Семья азербайджанского президента имела стабильные доходы из банковского сектора
Банковская система Азербайджана значительно пострадала от девальвации маната в 2016-м году и от падения нефтяных цен.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство azadliq.info.
Более десятка банков были признаны банкротами и закрылись, не выполнив свои обязательства.
Эти процессы не отразились на нескольких банках, с которыми связана семья Алиевых, которые правят Азербайджаном.
Вопреки кризису в банковской системе Азербайджана, сектор, принадлежащий семье, показал стабильные доходы: например, только в 2016-м году их прибыль составила более 82 млн долларов. В тот же период банковская система Азербайджана в целом понесла убытки на сумму в 960 млн долларов.Только за 2016 год в Азербайджане закрылись Texnikabank,InkisafInkisaf Bank of Azerbaijan, NBCBank, Qafqaz İnkisaf InkisafBanki, Atrabank, Gancabank и United Credit Bank, а также 4 филиала «Демирбанка».