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Семья азербайджанского президента имела стабильные доходы из банковского сектора


Банковская  система Азербайджана значительно пострадала от девальвации маната в 2016-м году и от падения нефтяных цен.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  azadliq.info.

Более десятка банков были признаны банкротами и закрылись, не выполнив свои обязательства.

Эти процессы не отразились на нескольких банках, с которыми связана семья Алиевых, которые правят Азербайджаном.

Вопреки кризису в банковской  системе Азербайджана, сектор, принадлежащий семье, показал стабильные доходы: например, только в  2016-м году их прибыль составила более 82 млн долларов. В тот же период банковская  система Азербайджана в целом понесла убытки на сумму в 960 млн долларов.

Только за  2016 год в Азербайджане закрылись Texnikabank,InkisafInkisaf Bank of Azerbaijan, NBCBank, Qafqaz İnkisaf InkisafBanki, Atrabank, Gancabank и United Credit Bank, а также 4 филиала  «Демирбанка».

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