Тигран Мансурян поздравил Аракс Мансурян с днем рождения

Сегодня любимая оперная певица Аракс Мансурян празднует день рождения. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал ее брат – один из великих композиторов нашего времени Тигран Мансурян, который поздравил Аракс Мансурян с днем рождения.

«Любимая сестричка… В этот кетний день в Ереване очень жарко – именно настолько жарко, чтобы поздравить тебя с днем рождения - за твой сладкий голос, за твою готовность помочь мне, за твое освобождение от всех забот, за то, что ты можешь спокойно отдаться всем радостям, которые тебе по сердцу. В конце моих слов – поцелуй, Тигран».

… Аракс Мансурян учились в ереванском музыкальном училище имени Романоса Меликяна, в 1977 году закончила է Консерваторию имени Комитаса. Долгие годы она солировала в Театре оперы и балета Еревана. С 1992 года является солисткой Сиднейского оперного театра.

Среди ее важных партий – Элизабет («Дон Карлос»), Недда («Паяцы»), Леонора («Трубадур»), Аида («Аида»), Шушан («Давид-Бек»), Ануш («Ануш»). Последнюю партию она исполняла также Оперном театре Тбилиси, на родине Туманяна в Лори и в 1989 году в США.

Аракс Мансурян выступала с сольными концертами в Армении и в ряде зарубежных стран, преподнося зарубежному слушателю, наряду с музыкой европейских композиторов, произведения Комитаса, средневековую духавную музыку, произведения армянских композиторов.

Сейчас Аракс Мансурян проживает в Сиднее, с 1992 года является солисткой Сиднейского оперного театра. Она поет здесь партии Лиу («Турандот»), Аиды («Аида»), Флории Тоска («Тоска»), Дездемоны (Отелло»), Мими ( «Богема» ), Кати Кабановой («Катя Кабанова»), Сантуцци (Сельское рыцарство»), Фата Морганы («Любовь к трем апельсинам»), Элизабет Валуа («Дон Карлос»), Элизабет («Тангейзер»), Мадлон («Андрэ Шенье»), Костанички («Енуфа»), Кундри («Парсифаль»), Амели Гримальди («Симон Боканегра»), Амелии («Маскарад»), Изольды (Тристан и Изольда»), Леоноры («Сила судьбы») и др,

Аракс Мансурян преподает в Сиднейской консерватории, знакомя иностранцев с армянским песенным искусством. Благодаря ей в репертуаре молодых иностранных исполнителей нашли свое место произведения Комитаса, Каначяна, Меликяна, Спендиаряна и др,

В 2015 году Аракс Мансурян была награждена медалью «За услуги отечеству».

Вот как оценил певицу Сергей Параджанов: «Всю мою жизнь мне казалось, что среди многих привязанностей моей души ест одна – наследственно родная, заставляющая кипеть кровь и вечно недосягаемая... Затруднялся найти ей название, однако когда я услышал в исполнении Аракс Мансурян армянские духовные песни, понял – мне не хватало именно этого благородного и светлого воплощения армянской души, пришедшего из глубины веков».