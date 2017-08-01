В Новосибирске стартовал второй этап конкурса разведчиков в ходе АрМИ-2017

Второй этап конкурса "Отличники войсковой разведки" в рамках Армейских международных игр, участники которого будут соревноваться в вождении боевых машин пехоты, стартовал в Новосибирске во вторник, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В конкурсе участвуют военные из Армении, Белоруссии, Зимбабве, Казахстана, Китая, России и Узбекистана. По итогам первого этапа, включающего десантирование из вертолета, марш-бросок и организацию засады с захватом в плен условного противника, лидируют россияне,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Конкурс продлится до 10 августа. В ходе состязаний разведчикам предстоит определить лучших в стрельбе, преодолении полосы препятствий "Тропа разведчика" и других дисциплинах.