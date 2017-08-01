СМИ: в результате удара ВВС коалиции в Сирии погибли не менее 60 человек

По меньшей мере 60 мирных жителей погибли в результате удара ВВС возглавляемой США международной коалиции по нескольким районам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило во вторник сирийское информационное агентствоSANA.

По его информации, удар был нанесен по районам Эль-Кашма, Эш-Шавит, Эд-Давир и Эль-Ашара. Другие подробности не приводятся,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.





