В селе Шамирам на кладбище прозвучали выстрелы: 3 погибших, 5 раненых

Полиция Армении в 10.40 1-го августа получила сигнал о том, что в селе Шамирам на кладбище звучат выстрелы.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, в селе Шамирам Арагацотнской области Армении неизвестный ворвался на территорию кладбища и открыл огонь по присутствующим.

По предварительным данным, жертвами стрельбы стали три человека, пятеро получили ранения. Стрелявший скрылся.

Сотрудники Полиции установили личность стрелявшего. По имеющимся сведениям, он стрелял из законно зарегистрированного охотничьего ружья «Сайга».

По предварительным данным, преступление произошло на бытовой почве. Принимаются меры для обнаружения подозреваемого. Ведется следствие.