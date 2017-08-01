В Казахстане более 400 военных поучаствуют в Армейских международных играх

Более 400 военных из 18 стран поучаствуют в Армейских международных играх на юге Казахстана, сообщает пресс-служба российского Центрального военного округа.

"Более 400 военнослужащих из 18 стран примут участие в Армейских международных играх, которые стартуют сегодня на юге Казахстана в Жамбылской области", — говорится в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

АрМИ-2017 пройдут в Казахстане в период с 1 по 9 августа на полигоне в предгорьях Заилийского Алатау. В них участвуют команды из 18 стран: Азербайджана, Армении, Бангладеша, Белоруссии, Венесуэлы, Греции, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Монголии, России, Таиланда, Таджикистана, Узбекистана и ЮАР.