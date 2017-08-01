В Турции решили снести дом, принадлежащий Севану Нишаняну, в селе Шириндже провинции Измир

В список подлежащих сносу строений в туристическом селе Шириндже провинции Измир внесен дом, принадлежащий Севану Нишаняну, а также 2 строения, возведенных им совместно с Али Несином – Математик Кёй и Тиатро Медреси, которые принадлежат фонду Несин.

На основании «плана развития» села было принято решение о сносе 22 признанных незаконными маленьких гостиниц, домов отдыха из общего числа таковых -95-и. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает t24.com.tr.

В интервью газете «Дувар» Али Несин сказал, что они не получали извещений о сносе здания Математик Кёй.

Работа по сносу строений началась 1-го августа в 09:00, сначала снесут 3 здания.

Решение о сносе строений в туристическом селе Шириндже провинции Измир было принято еще в 2011 году, однако по различным причинам откладывалось.

Проживающий в Стамбуле лингвист Севан Нишанян, который находился в тюрьме с 2014 года и осужден на 17 лет, 14 июля сбежал из тюрьмы.

Утром 14 июля Нишанян с разрешением вышел из тюрьмы Фочи открытого режима и вечером не вернулся туда.

Он написал в Twitter и Facebook, что птичка улетела, чего желает и остальным 80 миллионам.

Проживающий в Стамбуле лингвист Севан Нишанян, который сбежал из тюрьмы, где находился с 2014 года и был осужден на 17 лет, получил в Греции временный вид на жительство сроком на 6 месяцев.

Севан Нишанян был арестован за то, что в собственном саду в измирском селе Шириндже начал «незаконное» строительство. Турецкие СМИ ранее объявляли, что арест Нишанян – это сфабрикованное властями дело, потому что он не раз выступал с публичной критикой турецкого правительства. С призывом освободить Нишаняна выступали многие, отмечая, что истинная причина его ареста состоит лишь в том, что он осмелился критиковать официальную историю Турции, издав книгу «Неправильная республика». Нишанян обвиняется по ст. 216-й УК Турции – «оскорбление религиозных ценностей», за свои слова в адрес пророка Мухаммеда.

В судах Стамбула, Бурсы, Коньи были возбуждены отдельные судебные дела против него по поводу его записей в блоге в 2012 году. Суд Стамбула осудил его на 13,5 месяцев; адвокат Нишаняна опротестовал приговор, после чего все дела были объединены в одно.

В январе 2014 года Нишанян, находящийся в заключении по приговору на срок в 11 лет и 5 месяцев, был арестован по обвинению в «незаконном строительстве» на принадлежащем ему земельном участке. Ранее пресса сообщала о сфабрикованности обвинений, поскольку Нишанян неоднократно выступал с критикой властей.

Севан Нишанян неоднократно выступал в защиту Геноцида армян. В одном из своих докладов Human Rights Watch пишет, что Нишанян преследуется за свои политические взгляды.