В Грузии заявили, что могут потребовать экстрадиции Саакашвили из США

Грузинская сторона может потребовать экстрадиции экс-президента Михаила Саакашвили из США, заявила глава минюста Грузии Тея Цулукиани.

Саакашвили, которого на прошлой неделе лишили украинского гражданства, находится в США. Бывший одесский губернатор заявил, что намерен вернуться на Украину при первой возможности,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Если будет Украина, куда он обещает вернуться, то мы в этом направлении исчерпали процедуры. Поэтому, если в Украине появится политическая воля, то эта страна может принять решение в связи с передачей Саакашвили. Что касается других государств, например США, если экс-президент останется там, то нам понадобятся с этой страной правовые консультации, в том числе переговоры и соглашение в связи с экстрадицией", — заявила Цулукиани, чьи слова приводит грузинский Первый канал.