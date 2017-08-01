В этом сезоне руководство клуба футболисты «Манчестер Юнайтед» учредило премии для своих игроков. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на The Sun, в случае победы в Лиге чемпионов и Премьер-лиге Англии футболисты «Манчестер Юнайтед» получат по 4 млн фунтов стерлингов – по 2 млн фунтов стерлингов за каждый турнир.

В случае победы в розыгрыше Кубка Англии футболисты «Манчестер Юнайтед» получат по 90 тысяч фунтов стерлингов, а в случае победы в розыгрыше Кубка Лиги Англии - по 70 тысяч фунтов стерлингов. Эти премии предусмотрены только на сезон 2017/18 года.