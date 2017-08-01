WSJ: Пентагон и Госдеп подготовили план поставок вооружения Украине

Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения, одобрения от Белого дома пока не поступало, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По информации газеты, военные должностные лица и дипломаты США характеризуют оружие как оборонительное, предназначенное для того, чтобы якобы "сдерживать агрессивные действия со стороны Москвы". Согласно предложению Пентагона и Госдепа, США будут поставлять Украине противотанковые орудия и, вероятно, ракетные комплексы Javelin, а также средства противовоздушной обороны,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Высокопоставленный чиновник в администрации США отметил, что решение о поставках не обсуждалось в Белом доме, президент Дональд Трамп не был проинформирован об этих планах и его позиция неясна. Как отмечает издание, некоторые американские и украинские чиновники заявляют, что, вероятно, Белый дом примет окончательное решение по этому вопросу только через несколько месяцев.