В тишине люди лучше понимают друг друга: Юрий Костанян

Исполнивший в театре, кино, на телевидении и радио десятки ролей актер и режиссер Юрий Костанян, который долгие годы работал в театрах пантомимы различных стран, думает, что пантомима синтезирует раличные искусства. Об этом и о многом другом он рассказал в беседе с «Арменпресс».

-Вы закончили факультет экономической кибернетики ЕГУ. Как вы оказались в театре?

-Мир театра всегда привлекал меня. Я поехал в Россию, где моей музой был Леонид Енгибарян, чтобы изучить театральное искусство. Леонид Енгибарян с труппой в составе 6 человек должен был выехать на гастроли в Крым, и я обратился к нему с проьбой позволить мне присоединиться к ним. Я показал ему несколько движений, и он сказал, что, обратись я к нему неделей раньше, он зачислил бы меня в труппу. Он направил меня в Литву к Модрису Теннисону, где я попал в Литовский театр пантомимы. Позже меня пригласили в Московский мюзик-холл.

-Вы часто прибегали на сцене к импровизациям, насколько они важны в развитии артиста?

-В свое время мы выбирали тему, вокруг которой импровизировали на сцене. Удивительно, но это всегда привлекало зрителей. Однажды в Москве один профессор, посмотрев наше 40-минутное представление, сказал, что завтра приведет своих студентов, однако мы сообщили ему, что это была импровизация – завтра студенты не смогут увидеть то же самое, отчего он попросту окаменел.

-Многие говорят, что искусство пантомимы является наднациональным, поскольку оно говорит языком тела. Как вы думаете, какие другие особенности присущи искусству пантомимы?

-Когда мы говорим – пластическое искусство, то подарзумеваем живопись, скульптуру, архитектуру и др. Для меня пантомима – живое, подвижное искусство и живописи, и скульптуры, и др. Он синтезирует раличные искусства. В пластических искусствах нет слов, однако читается все. Люди лучше понимают друг друга в молчании, в тишине, с глазу на глаз.

-Какие проблемы возникают сегодня у мимов?

-Как и в других театрах, есть одна проблема: мало спектаклей, актеры мало работают над собой, у них малая занятость.

Когда я смотрю спектакль со своими студентами – удавшийся или нет, всегда явно вижу, сколько они над ним работали – 3, 6 или 8 часов в день.

-Вы преподаете в Ереванском институте театра и кино. Есть ли среди ваших студентов достойныв преемники?

-Среди молодых есть одаренные артисты, которым нужно много работать, чтобы стать достойными больших сцен. В последнее время я затрудняюсь ставить спектакли, однако недавно мы вместе с Заруи Антонян показали спектакль «The best of Shakspeare», который удостоился широкого отклика, и, что особо приятно – понравился зрителям.