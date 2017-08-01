Представительница Армении переизбрана председателем комиссии по правам человека «Демократические студенты Европы»

В Болгарии, в городе Варна, 25-30-го июля состоялся ежегодный летний сбор организации «Демократические студенты Европы» (EDS) под девизом «Завтрашние лидеры Европы». Представляющая молодежные структуры РПА Анна Оганян была переизбрана председателем комиссии по правам человека «Демократические студенты Европы».

В беседе с «Арменпресс» Анна Оганян рассказала, что в этой комиссии разрабатываются вопросы политики организации «Демократические студенты Европы» (EDS) в области прав человека. Имеется широкая возможность для представление позиций Армении в рамках студенческой организации ЕНП. «В прошлом году мы предложили резолюцию о защите прав человека в зонах конфликтов, которая единогласно была принята в октябре. Другая резолюция, представленная нами, касалась защиты прав блогера Лапшина»,- сказала она.

По словам Анны Оганян, лучшие из резолюций, предложенных со стороны организации «Демократические студенты Европы» (EDS), обсуждаются в ЕНП. «В этом году мы попытаемся привлечь к работе в области прав человека больше студентов»,- сказала она.

В ходе ежегодного летнего сбора организации «Демократические студенты Европы» состоялся и сежегодный съезд этой организации, в ходе которого сформировались новые органы управления -Исполнительное бюро EDS, с новыми полноправными членами. Председателем EDS был избран Вирджилио Фалько.