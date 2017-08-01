Джордж Клуни пожертвует $2,25 млн на школы для сирийских детей

Актер Джордж Клуни и его супруга Амалия объявили в понедельник о намерении выделить $2,25 млн на развитие семи школ для трех тысяч детей сирийских беженцев, проживающих в Ливане. Об этом сообщается на официальном сайтефонда семьи Клуни.

"Мы не можем позволить себе потерять целое поколение только потому, что им не повезло родиться в неподходящее время и в неподходящем месте, - говорится в заявлении Клуни, у которого недавно родились близнецы. - Тысячи молодых сирийцев рискуют никогда не стать олноценной частью нашего общества. Школьное образование поможет им изменить свою жизнь",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Помимо фонда семьи Клуни за справедливость, в проекте участвуют компании Google и HP, которые обеспечат технологическое оснащение учебных заведений. Общий объем выделяемых средств составит более $3 млн.





